ليبيا.. مدفعية الجيش الليبي تستهدف قيادات إرهابية في العاصمة طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، استهداف المدفعية لعدد من قيادات التنظيمات الإرهابية في طرابلس.



وبين الشعبة في بيان أن وحدات القوات المسلحة الليبية بعد رصد مواقع مصادر القصف العشوائي الذي طال منازل المدنيين في المناطق الآمنة في طرابلس، تحركت وحدات المدفعية واستهدفت تلك المواقع.

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ولفت إلى أن تلك المواقع تؤوي عددا كبيرا من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا والإرهابيين الفارين من بنغازي الذين لا يهتمون لأمر المدنيين في العاصمة طرابلس.

وشدد البيان على أن الضربات المدفعية قضت على عدد كبير من قيادات تلك العناصر المحسوبة على جماعات الحشد المليشياوي وتنظيم داعش الإرهابي، وكشف عن أن العملية أدت إلى انهيار تام في صفوف تلك العناصر المتمركزة في محور عين زارة.