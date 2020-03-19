رئاسة الوزراء : إغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب من 7 مساءً لـ 6 صباحاً

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

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