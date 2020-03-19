«مصر تواجه كورونا» .. التصريحات الكاملة لوزيرة الصحة بشأن يوم «الجمعة»

دعت الدكتورة "هالة زايد" وزيرة الصحة والسكان إلى اعتبار يوم الجمعة من كل أسبوع يوماً مخصصاً للتطهير الأسبوعي لجميع الأماكن في سائر أنحاء الجمهورية؛ بما يشمل القطاع الحكومي والخاص والأماكن العامة ووسائل النقل، وذلك بهدف محاصرة الأوبئة والفيروسات.
وقالت "زايد" أن الأزمة الراهنة التي شهدها العالم ، هي فرصة سانحة لنشر التوعية المجتمعية والسعي نحو تغيير السلوكيات غير الإيجابية التي تضر بصحة الأفراد والمُجتمع،
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد
دعت الدكتورة "هالة زايد" وزيرة الصحة والسكان إلى اعتبار يوم الجمعة من كل أسبوع يوماً مخصصاً للتطهير الأسبوعي لجميع الأماكن في سائر أنحاء الجمهورية؛ بما يشمل القطاع الحكومي والخاص والأماكن العامة ووسائل النقل، وذلك بهدف محاصرة الأوبئة والفيروسات.
وقالت "زايد" أن الأزمة الراهنة التي شهدها العالم ، هي فرصة سانحة لنشر التوعية المجتمعية والسعي نحو تغيير السلوكيات غير الإيجابية التي تضر بصحة الأفراد والمُجتمع،
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد
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