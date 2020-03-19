الصحة : معسكر الحجر الصحي لأكثر من 3 آلاف بإحدى شركات البترول إنتهى بسلام .. وليس لدينا بؤرة لكورونا في مصر

قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان،خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه كان هناك معسكر للحجر الصحي لأكثر من 3 آلاف مواطن لمدة 14 يوما بإحدى شركات البترول، بعد ظهور حالة إصابة بـ فيروس كورونا لمواطن كندى هناك، وكان داخله عيادات خارجية وفريق طبي على أعلى مستوى، وهذا المعسكر انتهى أول أمس وخرجوا بسلام.
وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة ، أنه لا توجد محافظة بعينها داخل مصر تشكل خطرا على باقي المحافظات، وليس لدينا بؤرة لـ فيروس كورونا في مصر، وإنما نصل للمصابين من خلال التقصي للمخالطين.
وأكد أن هناك إجراءات وقائية مشددة تم اتخاذها ببعض المحافظات؛ نظرًا لرصد عدد كبير من المخالطين لمصابين بـ فيروس كورونا بها، مثل زيادة أعداد فرق التقصي الوبائي بهذه المحافظات، وتطهير جميع المصالح الحكومية، وتكثيف حملات التوعية والتأكد من إجراءات العزل الذاتي كإجراء احترازي.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك مستشفيات للعزل على مستوى جميع المحافظات، وحتى الآن لم يتم استخدام سوى 4 مستشفيات للعزل فقط وهما مستشفى الأقصر، ومستشفى طريق الإسماعيلية، ومستشفى النجيلة، ومستشفى بالإسكندرية، منوهًا إلى أن الحكومة أعدت عدة سيناريوهات للتعامل مع فيروس كورونا، ونحن الآن نطبق السيناريو الثاني منها.
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