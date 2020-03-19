النشرة: برد قارس في حاصبيا بظل رياح شمالية مع ضباب كثيف على المرتفعات

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ انه تشهد منطقة حاصبيا منذ ليل أمس تساقطا غزيرا للامطار تسببت بسيول جرفت معها الحصى والأتربة إلى وسط الطرقات وحولت حفرها إلى مستنقعات إعاقت ​حركة السير​ على بعض الطرقات كما يلف المنطقة موجة من البرد القارس في ظل رياح شمالية مع ضباب كثيف على المرتفعات وقد نصحت ​القوى الأمنية​ و​الدفاع المدني​ السائقين ​القيادة​ بحذر خوفا من خطر الانزلاقات.

من جهة أخرى، وفي إطار الحملة الوقائية التي تنفذها بلدية حاصبيا واتحاد بلديات الحاصباني بالتعاون مع الحزب التقدمي الاشتراكي لمكافحة وباء الكورونا تم تعقيم مستشفى حاصبيا الحكومي بكافة اقسامه.