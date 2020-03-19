شهيب: ‏بعد البشرى اننا أصبحنا دولة نفطية اصبح سعر برميل البترول بحده الأدنى.

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​أكرم شهيب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "‏بعد البشرى اننا أصبحنا دولة نفطية بعد ​البطالة​ واليوروبوند و​المصارف​ و​الكورونا​. اصبح سعر برميل البترول بحده الأدنى. حمى الله شعب ‎#لبنان من الآتي الأعظم".

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