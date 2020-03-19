مؤسسة السيد فضل الله للخدمات الاجتماعية توزع 340 حصة تتضمن مواد تنظيف

قامت مؤسسة السيد فضل الله للخدمات الاجتماعية في ​الغازية​، وبالتعاون مع مركز التآخي الطبي في الغازية(مركز الحاج محمد سميح غدار) وبتوجيه من سماحة ​العلامة السيد علي فضل الله​ ، وإيماناً منها بضرورة تضافر جميع الجهود للمؤسسات الصحية والاجتماعية في التصدي لفيروس ​الكورونا​ والحد من انتشاره في ​لبنان​، بحملة واسعة لتعقيم بيوت الفقراء والمحتاجين، كما قامت بتوزيع اكثر من 340 حصة تتضمن مواد التنظيف والتعقيم وغير ذلك على على العوائل المحتاجة في منطقة الغازية وجوارها عوائل مكتب الخدمات الاجتماعية .

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