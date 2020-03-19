في ظل حالة الطوارئ ابتكرت "Synkers " الحل الامثل و الانجح للتعلم عن بعد

لأن عددًا قياسيًا من ​الطلاب​ بمختلف المراحل لا يمكنهم متابعة الدراسة في ​المدارس​ بسبب ​حالة الطوارئ​ الصحية التي اقرها ​مجلس الوزراء​ لمنع تفشي COVID-19، "​الكورونا​" كان لا بد من حل سريع وفعال و انسجاماً مع اقتراح وزير التربية بتسهيل و تأمين ما تبقى من ​العام الدراسي​ عن طريق التعليم عن بعد (online) عبر ​الإنترنت​ لتوفير التعليم لبقية العام الدراسي.

وفي هذا الاطار ومن خلال تجربتها الناجحة لسنوات وضعت شركة Synkers من خلال منصتها وموقعها الالكتروني التعليمي عبر الإنترنت برنامج وفر لأكثر من عشرة آلاف طالب متابعة دراستهم عن بعد من خلال البرنامج المتطور بشكل سهل و تفاعلي .

إن نتائج تجربة Synkers الرائدة لاقت نتائج اكاديمية و ارتياحاً عند المعلمين و رؤساء المدارس و ردود فعل ايجابية و مرضية عند الاهل.

و نجحت Synkers كمنصة دروس خاصة توفر المساعدة في مجموعة متنوعة من المواد الدراسية والجامعية مع أكثر من ألف مدرس مؤهل و متوفر على مدار ​الساعة​ طوال الأسبوع للدروس عند الطلب.

للاستعلام و الافادة على الرقم التالي 70030513 / او من خلال هذا الرابط للموقع الالكتروني الخاص : ‏www.synkers.com.