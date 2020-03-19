الطقس بارد وماطر خلال اليومين المقبلين

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ بأنه لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة المنخفض الجوّي المصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً والذي يؤدي الى طقس بارد وماطر خلال اليومين المقبلين وينحسر تدريجياً اعتباراً من ظهر يوم السبت.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ متفرقة أحياناً ومن المتوقع ان تشتدّ غزارتها خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية اعتباراً من الظهر مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح وتتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق، ومن المحتمل أن يتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس ال ١١٠٠ متر وما دون في المناطق الداخلية.

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحياناُ تشتدّ خاصة شمال البلاد اعتباراً من الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع ١٢٠٠متر وما فوق، ونحذّّر من تكوّن الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو عن ١٣٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

السبت: غائم جزئيًا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة أحياناً مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق حتى فترة بعد الظهر حيث تنحسر تدريجياً ويتحس ​الطقس​ كما يبقى التحذّير من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن ١٢٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.