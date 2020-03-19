خريس: الحجر المنزلي يحتاج لدعم غذائي مدروس

دعا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس وزارة الصحة اللبنانية الى "مزيد من التدابير اللازمة والارشادات الوقائية لتوعية المواطن حول فيروس كورونا وتشجيع المواطنين على الحجر المنزلي من خلال التوعية واعتماد خطط اقتصادية مدروسة لدعم أسعار المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن"، مشيرا الى أن"الحجر المنزلي له شروطه وان عددا من المؤسسات الاهلية والكشفية والصحية تقوم بواجباتها ضمن الإمكانيات المتاحة لكن الدعم الغذائي للأسر الفقيرة في لبنان حاجة ملحة للحد من انتشار الفيروس والتخفيف من التجمعات على ان يشمل البرنامج الأشقاء السوريين والفلسطنيين وان تقوم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بمزيد من العناية والرعاية الصحية والغذائية للفلسطنيين".
ورأى في تصريح أن "الحكومة مدعوة أيضا إلى رعاية المغتربين اللبنانيين والاضطلاع على أحوالهم وأوضاعهم في العالم"، متمنيا على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أن "يكونوا عناصر مساعدة في معركتنا مع الوباء لا استثماره لتمرير آراء ومواقف سياسية مفترضة ونشر تحليلات صحية واقتصادية من دون مصدر أو مستند رسمي لأن اللبنانيين جميعهم اليوم جبهة واحدة في المواجهة والمساعدة في كل ما تقتضيه المصلحة الوطنية".
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