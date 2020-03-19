آلان عون: رفض المصارف إستيفاء القروض التي هي بالدولار بالليرة أمر غير عادل

رأى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "رفض ​المصارف​ إستيفاء ​القروض​ التي هي ب​الدولار​ ب​الليرة​ أمر غير عادل". وسأل "من أين تأتي الناس بالدولار كي تسددّ دينها؟ عندما يراد فرض هكذا تدبير يجب أن تكون سيولة الدولار متوفّرة واقعياً في البلد وإلا نكون كمن يرسل المقترض إلى "المسلخ" مرتين: مرّة بسبب ​الفائدة​ ومرّة بسبب سعر صرف السوق".

وأضاف "علماً أن المصارف حصلت على قسم من دولاراتها التي استعملتها للتسليف عبر تحويل مبالغ ليرة أودعت لديها إلى دولار، من خلال ​مصرف لبنان​ على سعر الصرف الرسمي بينما تريد استعادتها من المقترضين على سعر صرف السوق. هناك حدّ أدنى من المعاملة بالمثل والعدالة مطلوب​​​​​​".

