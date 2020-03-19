رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "رفض المصارف إستيفاء القروض التي هي بالدولار بالليرة أمر غير عادل". وسأل "من أين تأتي الناس بالدولار كي تسددّ دينها؟ عندما يراد فرض هكذا تدبير يجب أن تكون سيولة الدولار متوفّرة واقعياً في البلد وإلا نكون كمن يرسل المقترض إلى "المسلخ" مرتين: مرّة بسبب الفائدة ومرّة بسبب سعر صرف السوق".
وأضاف "علماً أن المصارف حصلت على قسم من دولاراتها التي استعملتها للتسليف عبر تحويل مبالغ ليرة أودعت لديها إلى دولار، من خلال مصرف لبنان على سعر الصرف الرسمي بينما تريد استعادتها من المقترضين على سعر صرف السوق. هناك حدّ أدنى من المعاملة بالمثل والعدالة مطلوب".
كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: رفض المصارف إستيفاء القروض التي هي بالدولار بالليرة أمر غير عادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.