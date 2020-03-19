توقيف شخص هدّد زميلته في العمل بنشر صورٍ غير لائقة في حال لم تقم علاقة معه

أفادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، أنّه “ورد الى شعبة العلاقات العامة رسالة عبر خدمة (بلّغ) على موقع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حول تعرض فتاة للابتزاز من قبل أحد الأشخاص.

باستماع افادة الفتاة من قِبل عناصر ​مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية​ وحماية ​الملكية الفكرية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، صرّحت بأنها تعرّفت إلى زميل لها في العمل وبدأت بالتواصل معه عبر تطبيق “واتساب”، وتطورت بينهما العلاقة لتصبح غرامية. وبعد حصول خلاف بينهما، طلبت منه إنهاء العلاقة، عندها أقدم على قرصنة حساباتها الالكترونية، وبدأ يهددها بنشر صور غير لائقة لها في حال لم تلاقيه لإقامة علاقة معه.

من خلال الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكنوا من توقيف المشتبه به. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبأنه وخلال تواصله مع المدّعية كان يقوم بتصويرها من دون علمها. أودع الموقوف وهاتفه ​الخلوي​ ​القضاء​ المختص، بناء على إشارته.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام عدم الخضوع للمبتزّ وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات”.