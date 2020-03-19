بدء جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري

بدأت جلسة ​مجلس الوزراء​ في ​القصر الجمهوري​ وعلى جدول أعمالها اقرار مشروع الكابيتال كونترول كما ومتابعة موضوع أزمة كورونا حيث قدم وزير الصحة حمد حسن في بداية الجلسة تقريرا حوب وضع كورونا وآخر التطورات حول الوباء.

مع الاشارة الى أن مجلس الوزراء اعلن نهاية الاسبوع الماضي قرار التعبئة العامة في البلاد وعلى اثره اقفلت المؤسسات الخاصة والرسمية باستثناء تلك التي ترتبط بتسيير أمور الناس كالمحال الخاصة ببيع المواد الغذائية، ​الصيدليات​، شركة الكهرباء وغيرها، ويستمر قرار التعبئة هذا حتى منتصف ليل 29 آذار المقبل.