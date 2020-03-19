البزري: نحن الآن ما بين مرحلة إحتواء فيروس كورونا ومرحلة إنتشاره

لفت عضو "اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية" ​عبد الرحمن البزري، الى "أننا الآن ما بين مرحلة إحتواء ​فيروس كورونا​ ومرحلة إنتشاره"، مؤكدا أن "هذا لا يعني أن المواطن يجب أن يتخلى عن حذره، فهو الجندي الأساسي في هذه المعركة".

ورأى البزري في حديث تلفزيوني أن "موجة الفيروس أتت ونحن في أسوأ حالاتنا الإقتصادية والإجتماعية وفي خضم ​الأزمة​، مما يستدعي تضافر جهود مافة الأفرقاء"، مبينا أنه "عندما يكون هناك أزمة وطنية الجزء الصحي أساسي ولكن كل المستويات الوطينة يجب أن تكون منخرطة في الصراع، مثلا إنقاذ ​العالم​ الدراسي أي التربية جزء من المعركة، تعطيل ادارات ومؤسسات هانك ​وزارة العمل​ جزء من المعركة، وعندما نقول أن البعض لا يتقيد بالتعليمات ​وزارة الداخلية​ والدفاع جزء من المعركة".

وأشار الى "أننا أخذنا إجراءات تعتبر قاسية نسبيا، ونأمل أن نكون سيطرنا على الحالات التي حصل معها تواصل وعندها المنحى البياني عن الحالات بدل أن يكون عاموديا يصبح مسطحا"، مشددا على أن "أحد أهم عناصر القوة لدينا هم الأطباء و​المستشفيات​، وبدأنا الشراكة بين القطاعين العام العام والخاص. نظامنا الصحي جيد ولكن يجب تأمين ظروف المواجهة الجيدة".