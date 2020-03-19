روكز: اخطر ما يحصل استغلال أزمة الكورونا وتمرير امور خطيرة

رأى النائب ​شامل روكز​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "اخطر ما يحصل، استغلال أزمة ​الكورونا​ وتمرير امور خطيرة"، لافتا إلى ان "ملف العميل ​عامر الفاخوري​ الذي لم نفهم خلفياته وأحكامه مُرّر والخشية من تمرير الكابيتل كونترول بصيغة معينة".

وشدد على ان "اي خطوة محتملة، اكانت كابيتل كونترول او haircut او هيكلة مصارف، لا تكون غب الطلب، بل ضمن رؤية انقاذية متكاملة تقترحها ​الحكومة​ ويناقشها مجلس النواب.​​​​​​"، معتبرا ان "المشروع المقترح، فمخالف لمقدمة ​الدستور​ بشأن ​الاقتصاد​ الحر، ويخالف حق الملكية المنصوص عنها في المادة 13 من الدستور، ويتناقض مع قانون النقد والتسليف، ومع مبدأ الفصل بين السلطات لجهة إلغائه للاحكام القضائية". وأضاف "كذلك يكرس سعري صرف، ويَحد من حرية التعليم عبر تحديد السقف المخصص لنفقات التعليم في الخارج، كما انه لم يتوسع بشرح أوجه وأنواع ال fresh money ما يجعل النص غامضاً وتطبيقه عرضة للاستنسابية".