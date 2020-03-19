الحوت: الميدل ايست ستعود وتحلق وستتسلم طائرات جديدة

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة ​طيران الشرق الأوسط​ -الميدل ايست - ​محمد الحوت​ في بيان بعد توقف حركة الطيران في ​مطار بيروت الدولي​ اعتبارا من منتصف ليل 18/3/2020 على ان يستمر الإقفال حتى 29/3/2020 باستثناء الرحلات المسموح بها: "إنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الشركة للصعوبات، إذ أن طائراتها توقفت لأيام طويلة في وقت سابق ثم عادت وحلقت ورفعت إسم لبنان في ​العالم​ كله".

شدد على انه "سنتخطى هذه المرحلة ونحن نملك الإمكانات لتجاوزها وسنعود ونحلق في الأعالي، وعلى الرغم من كل التحديات فإن شركة "الميدل ايست" ستتسلم طائرات جديدة، وسنعود بالتأكيد مع كل الموظفين المخلصين والمضيفين والطيارين".