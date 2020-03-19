الميادين: طائرة عسكرية أميركية تحط قرب السفارة الأميركية حيث يوجد العميل الفاخوري

كشفت مصادر لقناة "الميادين" أن "​طائرة​ عسكرية أميركية حطت قرب ​السفارة الأميركية​ في عوكر حيث يوجد العميل ​عامر الفاخوري​"، مشيرة الى أن "الطائرة أقلعت بعد دقائق من هبوطها في محيط السفارة".

وفي هذا السياق، تم التداول بالفيديو التالي عبر مواقع التواصل، ويظهر فيه الطائرة وهي تقلع من السفارة.