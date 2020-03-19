الميادين: طائرة عسكرية أميركية تحط قرب السفارة الأميركية حيث يوجد العميل الفاخوري

كشفت مصادر لقناة "الميادين" أن "طائرة عسكرية أميركية حطت قرب السفارة الأميركية في عوكر حيث يوجد العميل عامر الفاخوري"، مشيرة الى أن "الطائرة أقلعت بعد دقائق من هبوطها في محيط السفارة".
وفي هذا السياق، تم التداول بالفيديو التالي عبر مواقع التواصل، ويظهر فيه الطائرة وهي تقلع من السفارة.
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