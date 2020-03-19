إياتا: شركات الطيران في الشرق الأوسط تواجه خسائر متزايدة

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن على الحكومات أن تدرس على وجه السرعة تقديم المساعدة لشركات الطيران في الشرق الأوسط لإعانتها على مواجهة أزمة سيولة ناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
ولفت نائب رئيس إياتا لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط محمد البكري إن شركات الطيران في الشرق الأوسط تواجه خسائر متزايدة في الإيرادات بسبب توقف الناس عن السفر.
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