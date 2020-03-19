إياتا: شركات الطيران في الشرق الأوسط تواجه خسائر متزايدة

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن على الحكومات أن تدرس على وجه السرعة تقديم المساعدة لشركات الطيران في ​الشرق الأوسط​ لإعانتها على مواجهة أزمة سيولة ناجمة عن تفشي ​فيروس كورونا​.

ولفت نائب رئيس إياتا لمنطقة ​إفريقيا​ والشرق الأوسط محمد البكري إن شركات الطيران في الشرق الأوسط تواجه خسائر متزايدة في الإيرادات بسبب توقف الناس عن السفر.