الحكومة المصرية تقرر إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً

أعلنت ​الحكومة المصرية​ أنها قررت إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، مبينة أن قرار الإغلاق لا يشمل ​الصيدليات​ ومحال البقالة والمخابز.

وكان مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، أعلن يوم أمس، تسجيل 40 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 206 حالة، كاشفا عن خروج حالتين لمصريين من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم.