الحكومة الفلسطينية: تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في رام الله ونابلس

أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الفلسطينية​ إبراهيم ملحم عن "تسجيل 3 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ في ​رام الله​ و​نابلس​ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 47".

يذكر أن فلسطين سجلت أولى الإصابات بالفيروس في 5 آذار الحالي، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وحتى يوم أمس، أصاب فيروس كورونا قرابة 207 آلاف شخص في 170 بلدا وإقليما، توفي منهم نحو 8300، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.