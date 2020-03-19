عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا تجاوز عتبة العشرة آلاف حالة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني أن عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد في ​المانيا​ تجاوز عتبة عشرة آلاف حالة مع تسجيل اصابة 10,999 شخصا ووفاة 20 كحصيلة إجمالية، مبينا أنه أحصيت حوالى 2800 وحالة جديدة في ​الساعات​ الـ24 الماضية. والمنطقة التي سجل فيها أعلى عدد إصابات هي منطقة رينانيا شمال فيستفاليا مع 3033 حالة.

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