شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتحديد الحكومة مناهج الفصل الدراسى الثانى ومواعيد الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولى، ووزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، لتحديد مناهج الفصل الدراسى الثاني لجميع المراحل التعليمية وكذلك موعد الامتحانات الخاصة بها.

وقال عضو مجلس النواب، فى بيان له اليوم الخميس، إنه منذ صدور قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، لم تعلن وزارة التربية والتعليم خطة عملها خلال الفترة المقبلة أو أثناء الدراسة، وهو ما تسبب في حالة قلق بين الطلبة وأوليات الأمور.

وشدد النائب جون طلعت، على أنه مع قرب انتهاء المدة المحددة لتعطيل الدراسة لابد وأن يتم الإعلان عن المناهج التعليمية، وكذلك مواعيد الامتحانات، ليتمكن الطلاب من استغلال فترة التعطيل للمذاكرة والاستعداد للامتحانات.

Advertisements

وفى هذا الصدد، طالب جون طلعت، وزارة التربية والتعليم، بسرعة الإعلان عن المناهج لجميع المراحل التعليمية، وكذلك مواعيد الامتحانات، مشددا على ضرورة الأخذ فى الاعتبار الأزمة الحالية وتخفيف المناهج وكذلك عدم الصعوبة فى الامتحانات حرصا على مستقبل جميع الطلاب.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخفيف منهج اللغة الإنجليزية للفصل الدراسى الثانى لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى لطلاب الدمج والتربية الخاصة، مؤكدة أن التخفيف لا يشمل طلاب المدارس الأصحاء.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للصف الأول الثانوي، وحدات " ٧، ٨، ٩"واما الصف الثاني الثانوي وحدات (٩، ١١، ١٤)، سيتم دارستها، موضحة أن إجمالى عدد الوحدات فى الصف الاول الثانوي 6 يدرس الطالب 3 وحدات فقط وايضا فى الصف الثانى 6 وحدات يدرس الطالب ثلاث وحدات فقط.