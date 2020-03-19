شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تقترح تطوير منطقة زرايب 15 مايو أسوة بحى الأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والتخطيط والإسكان بشأن تنفيذ خطة لإنشاء العشوائيات بمنطقة زرايب 15 مايو بحلوان ونقل المواطنين إلى مناطق آمنة على غرار حي الأسمرات

وأشارت منير، إلى أنه منطقة الزرايب بـ15 مايو "حلوان" شهدت خلال العاصفة الأخيرة، حادثا كارثيا بسبب الطقس السيئ وهطول الأمطار بكثافة على المنطقة، إذا لقى 8 أشخاص مصرعهم بعد أن جرفتهم مياه السيول.

ونوهت عضو مجلس النواب، إلى أن المنطقة شهدت تهدم العديد من المنازل ما أدى إلى مكوث الأهالي بالشوارع، وجاء سبب تهدم المنازل نظرا لوجود أغلب هذه المنازل بالمكان المخصص كمخرات للسيول، وبنائها بطريقة عشوائية.

وشددت، على أن موقع المنطقة يؤكد احتمالية تعرضها لنفس الأزمة لاحقا مع كل حالة للسيول والعواصف، كما أن المكان الحالي للمنطقة يمثل من خطر داهم يعرض المواطنين هناك إلى العديد من الأزمات والحوادث المتوقعة.

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واقترحت النائبة وضع خطة لنقل المواطنين بمنطقة زرايب 15 مايو، إلى مكان آمن بتخطيط منظم يخرجهم من نطاق العشوائيات ويضمن لهم حياة كريمة وآمنة.

يذكر أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أكد في اجتماع للوزارة أنه سبق التحذير أكثر من مرة من خطورة الوضع فى منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو، وتم تقديم عدة بدائل ومقترحات لحل تلك المشكلة، ومواجهة هذا التواجد المخالف فى منطقة مخر السيل، ولكن كل الحلول والاقتراحات قوبلت بالرفض من قِبَلِ القاطنين بتلك المنطقة، مشددا على أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على نقل هؤلاء المواطنين نقلة نوعية وحضارية.