جائحة “كورونا”.. توقعات بخسارة 1.7 مليون وظيفة في المنطقة العربية

أورد تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أن المنطقة العربية مرشحة لخسارة 1.7 مليون وظيفة، بسبب تفشي فيروس كورونا إقليميا ودوليا.

وتوقعت (الإسكوا) في تقرير صدر، الأربعاء، تراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بما لا يقل عن 42 مليار دولار؛ مضيفة: “وهذا الرقم مرشح للارتفاع نتيجة للآثار المضاعفة لانخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي”.

وكانت منظمة العمل الدولية قالت، الأربعاء، إن سوق العمل حول العالم مرشحة لفقدان 25 مليون وظيفة، نتيجة تفشي فيروس كورونا، في أول تقييم مبدئي للمنظمة.

وترى (الإسكوا)، أن زيادة فترة الإغلاق التام في المنطقة العربية كإحدى إجراءات الوقاية من الفيروس، ستزيد الكلفة المترتبة على اقتصادات المنطقة.

وزادت: “المنطقة قد تخسر أكثر من 1.7 مليون وظيفة في 2020، مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار 1.2 نقطة مئوية.. ومن المتوقع أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات بقيادة الخدمات”.

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ويظهر تقييم اللجنة أن فيروس كورونا، أدى إلى انخفاض أسعار النفط، “ما كلّف المنطقة 11 مليار دولار من إيرادات نفطية صافية في الفترة الممتدة من يناير الماضي، إلى منتصف الشهر الجاري”.

وتكبدت الشركات في المنطقة خلال الفترة نفسها، خسائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت 420 مليار دولار، أي ما يعادل 8 بالمئة من إجمالي رأسمالها السوقي؛ وفق التقرير.

وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا قرابة 220 ألفا في 176 بلدا وإقليما، توفي أكثر من 8970، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة. –