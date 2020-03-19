بسبب “جائحة كورونا”.. تأجيل الانتخابات الجزئية لملء ثلاثة مقاعد في مجلس المستشارين

وسط تزايد أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، أصدرت الحكومة مرسوم تأجيل الانتخابات الجزئية، التي كان من المقرر إجراؤها ليون الخميس، لملء ثلاثة مقاعد شاغرة في مجلس المستشارين، وحدد المرسوم يوم 18 يونيو لإجراءها.

المرسوم، الذي صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، ينص على أن التأجيل جاء اعتبارا للظرفية، التي تعيشها البلاد، بسبب ظهور جائحة فيروس كورونا، والتدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات العمومية، بهدف الحد من انتشارها، واستفحالها في أوساط السكان.

ويتعلق الأمر بملء مقعد شاغر في مجلس المستشارين برسم هيأة ممثلي الغرف الفلاحية لجهة مراكش آسفي، ودرعة تفيلالت، وسوس ماسة، ومقعد شاغر برسم هيأة ممثلي المجالس الجماعية، ومجالس العمالات، والأقاليم لجهة كلميم وادنون، ومقعد شاغر برسم هيأة ممثلي المجالس الجماعية، ومجالس العمالات، والأقاليم في جهة الشرق.

يشار إلى أن المغرب وصل إلى تسجيل 54 حالة إصابة بفيروس كورونا، ضمت، لأول مرة، حالات محلية، وسط تأكيد السلطات ضرورة التقليل من الحركة، وملازمة البيوت، من أجل وقف انتشار الوباء.