طقس الخميس.. أجواء غائمة مع زخات مطرية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تكون الأجواء غائمة، مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية بكل من الأطلس، والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، إضافة الى السهول الشمالية والوسطى. وستكون السماء غائمة في معظم أو في كل الأوقات بالواجهة المتوسطية، والريف مع نزول أمطار ، فضلا عن تساقط ثلوج محلية فوق جبال الأطلس الكبير التي يفوق علوها 2000 متر. وسيكون الطقس غائما جزئيا الى قليل السحب على العموم بباقي جهات المملكة.

وسيلاحظ هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي، والمنظقة الشرقية. أما الرياح فستهب قوية نوعا ما الى قوية من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة والأطلس، ومن الجنوب أو الشرق، بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب معتدلة الى قوية شيئا ما، من القطاع الشرقي بالواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية ومن الشمال وأحيانا من الغرب بالجنوب، وستهب معتدلة شمالية أو غربية بباقي الجهات الأخرى. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين واحد و 06 درجات بمرتفعات الأطلس، و ما بين 06 و 11 درجة بالمنطقة الشرقية، والريف، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الوسطى، ومنطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 11 و 17 درجة بالواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة، والسايس، والسهول الشمالية، والجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية وفوق السواحل.

وستأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 09 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف، وما بين 14 و 19 درجة بالساحل المتوسطي، ومنطقة طنجة، وهضاب الفوسفاط، ووالماس والسهول الوسطى، ومنطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وجوار السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 20 و 25 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس داخل منطقة الغرب، والجنوب الشرقي، ومنطقة سوس، والسواحل الجنوبية، وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون مابين 25 و 30 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، و هائجا الى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي .