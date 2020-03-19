النقب: فض حفل زفاف واستدعاء منظمه للتحقيق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استدعت الشرطة مواطنا من قرية اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للتحقيق وذلك للاشتباه بتنظيمه حفل زفاف، أمس الأربعاء، شارك فيه المئات من المواطنين خلافا لتعليمات وزارة الصحة في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للشرطة فإنه "وصل بلاغ إلى مركز الشرطة، مساء أمس الأربعاء، حول تنظيم حفل زفاف في قرية اللقية في الجنوب، ويشارك في الحفل المئات من الأشخاص مما يخالف التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة. قوة من الشرطة وصلت إلى المكان، وأمرت الحضور بترك المكان، فيما تم استدعاء صاحب حفل الزفاف للتحقيقات، ومن المتوقع إحالته إلى القضاء".

جدير بالذكر أنّه يُمنع التجمهر الذي يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا ويعرض صحة وسلامة الجمهور للخطر.