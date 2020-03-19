تأكيد سلامة جيسوس من الإصابة بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد نادي فلامنغو البرازيلي سلامة مدربه البرتغالي، جورجي جيسوس من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد أن أثبتت ذلك نتيجة الفحص الطبي الثاني.
وأوضح فلامنغو ي وقت سابق أن جيسوس أصيب بفيروس كورونا بعدما جاءت نتائج الفحص الأول إيجابية بشكل ضعيف.
وكتب بطل كوبا ليبرتادوريس ووصيف كأس العالم للأندية على حسابه في "تويتر" أن "نتيجة الفحص الجديد الذي خضع له جيسوس سلبية. النادي يشكر المدرب على دعمه ودعم جماهير فلامنغو".
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