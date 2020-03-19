ليبيا.. نقل المتشدد زياد بلعم إلى تركيا بعد بتر ساقه خلال مواجهات مع الجيش الوطني

الخميس 19 مارس 2020

أكد مصدر في رئاسة أركان الجيش الليبي أن المتشدد زياد بلعم أصيب إصابة بالغة وبترت ساقاه في هجوم للجيش جنوبي العاصمة طرابلس.



ونقل موقع "إرم نيوز" عن الضابط في الجيش، السنوسي قادربوه، قوله إن الجيش قتل 14 من عناصر الميليشيات خلال تقدمه بمناطق جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وأضاف قادربوه أن الجيش ”سيطر على عدد من مواقع الميليشيات المهمة في العليوي وشارع القبيلة والنادي الدبلوماسي، ويوجد حاليا في النادي الدبلوماسي الذي يبعد حوالي 5 كم عن جزيرة الفرناج بوسط العاصمة طرابلس“.

Advertisements

ولفت إلى أنه ”جرى التعرف على عدد من القتلى وهم من مقاتلي مجلس شورى بنغازي“.

وأكد أن ”زياد بلعم أصيب خلال الهجوم إصابة بالغة، وبترت ساقاه، وجرى نقله بطائرة إلى تركيا للعلاج“.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي قد أكدت في بيان صدر في وقت سابق مقتل بلعم في هجوم شن مساء الأربعاء.

وتابع أن ”الوحدات المكلفة تمكنت من إتمام المهمة والقضاء على الأهداف المرصودة التي كان من أبرزها الإرهابي الهارب زياد بلعم أحد قادة جماعة أنصار الشريعة ومجلس شورى ثوار بنغازي“.

وظهر زياد بلعم يوم 10 نيسان/ أبريل في صورة تثبت قتاله إلى جانب حكومة الوفاق، مرتديا الزي العسكري ويستقل سيارة مسلحة تحمل شعار كتيبة المرسى التي يقودها المطلوب دوليا صلاح بادي.