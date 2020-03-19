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هاني بن بريك يوجه رسالة هامة إلى عبدالله الصبيحي

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 19 مارس 2020

وجه نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، رسالة هامة إلى القيادي العسكري الإخواني، عبدالله الصبيحي، على خلفية تهديداته البارحة بإجتياح العاصمة عدن .

 

وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "بعيدا عن الدبلماسية ولغتها : عبدالله الصبيحي يعلن انتظار ساعة الصفر لغزو عدن وأقول له: مرحبا بك بين أهلك وناسك في عدن مواطن جنوبي معزز مكرم وقد قلنا عفى الله عما سلف" .

 

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وأستدرك "أما غازيا فوالله ندفنك فيها يا عبدالله وكل طامع، ولن تدخلوها غزاة ونحن أحياء ولو متنا فهناك رجال سيوقدونها جهنم" .

 

وكان عبدالله الصبيحي قد ظهر أمس عقب مناورات عسكرية للقوات التي يقودها في شقرة، وهدد بإجتياح العاصمة عدن متى ما جاءت التوجيهات والأوامر من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، والتحالف العربي لدعم الشرعية .

 

واثارت تصريحات الصبيحي ومناورات قواته إنتقاد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر التي إعتبرها غير مقبولة على إعتبار أن هذه التهديدات والمناورات تأتي في وقت تشهد فيه جبهات الشمال إنهيارات متتالية أمام ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

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