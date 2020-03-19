شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يعمق الأزمة بين واشنطن وبكين والان مع التفاصيل

الخميس 19 مارس 2020 سلسلة من الاتهامات بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية، بدأت باتهام الأخيرة لأمريكا بتسببها في انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم؛ ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرد على الاتهامات، قائلا: إن الفيروس قادم من الصين؛ ما صعّد الأزمة بين البلدين، وفقا للعين.

Advertisements كما خفضت واشنطن من عدد الصينيين المسموح لهم بالعمل لحساب وسائل إعلام صينية في أمريكا. من جانبها ردت الصين بتسليم الأمريكيين لبطاقاتهم الصحفية؛ ما يعني طردهم من البلاد، بينما لم تنتهِ المعركة بين واشنطن وبكين على شرف كورونا.

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