اليمن.. استشهاد أ ركان حرب اللواء الثالث مشاة بقصف حوثي جنوب الحديدة

الخميس 19 مارس 2020

استشهد ضابط رفيع في القوات الحكومية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، خلال مواجهات مع ميليشيا الحوثي في مديرية الدريهمي، جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن.



وذكرت مصادر عسكرية أن العقيد "عهد الشبوطي"، أركان حرب اللواء الثالث مشاه استشهد مع اثنين من مرافقيه، بقذيفة "هاون" أطلقها المسلحون الحوثيون.

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وتابعت أن "الشبوطي" كان مع مرافقَيه على متن طقم عسكري، حين استهدفهم الحوثيون بقذيفة ما أدى لمقتلهم على الفور، واحتراق الطقم.

يشار إلى أن "الشبوطي" كان من ضمن من واجهوا ميليشيا الحوثي إبان اجتياحها عدن عام 2015، وتم تعيينه أركان حرب اللواء الثالث مشاه، والذي تشكل في عدن بقرار رئاسي ويقوده العميد بسام المحضار "سلفي".