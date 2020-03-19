شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 18 والان مع التفاصيل

الخميس 19 مارس 2020 أعلنت الكويت، الخميس، عن شفاء 3 حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى 18 حالةً.

Advertisements وقال وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، الخميس، إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الثلاث من الفيروس وتعود لمواطنتين كويتيتين ومقيمة إيرانية. وذكر أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى.

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