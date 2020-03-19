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شكرا لقرائتكم خبر عن المطيري : هيكلة الجيش اليمني باتت أولوية قصوى والان مع التفاصيل
الخميس 19 مارس 2020
أكدت الكاتبة الصحافية، نورا المطيري، على ضرورة هيكلة الجيش اليمني، مشيرة إلى أنه باتت أولوية قصوى .
وقالت المطيري في تغريدة لها بتويتر، "بعد تصريحات سعادة سفير خادم الحرمين في اليمن حول بيانات قادة قوات تابعة للشرعية تعلن خروجها وعدم إمتثالها وتصعيدها ووضع ساعة صفر لمهاجمة الجنوب في ظل وجود معارك على الجبهات مع الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، فإنه باتت أولوية قصوى إعادة هيكلة الجيش اليمني بصورة عاجلة وحاسمة" .
وجاءت تغريدة المطيري في ردها على تغريدة للسفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، انتقد فيها تحركات الشرعية في شقرة بأبين وإجراءها مناورات عسكرية في وقت تشهد فيه جبهات الشمال مواجهات عنيفة .
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