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روسيا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 19 مارس 2020

أعلنت روسيا، الخميس، عن تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها.

 

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وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن امرأة تبلغ من العمر 79 عاما توفيت بسبب الالتهاب الرئوي، بعدما تأكدت إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تعاني من مشكلات صحية مزمنة، في أول حالة وفاة مؤكدة في روسيا بسبب الفيروس.

 

وسجلت روسيا 147 حالة إصابة بسبب فيروس كورونا.

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