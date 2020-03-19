تركيا.. مطالبات بالإفراج عن المعتقلين قبل تحول السجون إلى بؤرة لكورونا

الخميس 19 مارس 2020

كشفت مصادر تركية مختلفة عن تسجيل إصابات مؤكدة بين نزلاء سجونها سيئة السمعة.



معلومات تكشفت، وسط مطالبات بالإفراج الفوري، عن المعتقلين حتى لا تتحول السجون إلى بؤر لتفشي الوباء.

وذكر برلماني معارض في حديث نقلته صحيفة "زمان" التركية، أنه "تم فرض حجر صحي على سجن أدرنة مساء الثلاثاء، بسبب فيروس كورونا الذي يواصل الانتشار بسرعة في تركيا".

وقال النائب البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي والناشط الحقوقي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، إنه تلقى أنباء من داخل سجن أدرنة تشير إلى "فرض حجر صحي بالسجن بعدما جاءت نتائج تحاليل 3 من أفراد الشرطة إيجابية".

وبحسب ما تعلنه سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، سجلت تركيا حالتي وفاة بفيروس كورونا، إضافة إلى 191 إصابة بالوباء. لكن المعارضة وحقوقيين يتحدثون عن أرقام أكبر من ذلك.

وكانت تركيا اتخذت تدابير عدة في الأيام الماضية لوقف تفشي وباء كوفيد-19 الذي أدى إلى وفاة شخص وإصابة 100 في البلاد بحسب آخر الأرقام الرسمية التي نشرت مساء الثلاثاء.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام تركية معارضة أن "سجن كبسوت بمدينة باليكسير ظهرت به إصابة على الأقل بفيروس كورونا".

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وقالت زوجة أحد السجناء في حديث لموقع "بولد ميديا" إن زوجها المعتقل في سجن كبسوت منذ عام، أصيب بفيروس كورونا.

وتابعت: "اتصل بي زوجي وأخبرني بثبوت إصابة أخرى بالفيروس داخل السجن، وأنه تم وضع الجميع داخل الحجر الصحي".

واستنادا لشهادات مراقبين وحقوقيين، تشهد زنازين سجن كبسوت ازدحاما في عدد النزلاء، حيث يقبع 45 شخصا داخل الزنزانة الواحدة التي تسع 25 شخصا فقط.

وكان برلمانيون وحقوقيون طالبوا بضرورة الإفراج عن المعتقلين في تركيا لمنع إصابتهم بفيروس كورونا الآخذ في الانتشار، وتحول السجون إلى بؤرة لانتشار المرض.

وحذر النائب المعارض جيهانجير إسلام، المستقيل مؤخرا من حزب السعادة، من أن فيروس كورونا قد ينتشر بين المعتقلين بسرعة كبيرة، مع استمرار انتشاره في الشارع بوتيرة كبيرة.

وأضاف في حديث صحفي: "يجب أن يخضع المعتقلون إلى معاملة مختلفة في مواجهة هذا التهديد الخطير، بموجب مبدأ احترام حقوق الإنسان. هناك من هم مصابون بالسرطان، ومن يعانون من أمراض مزمنة، ومن هم في سن أكبر من 40 عاما، كذلك يوجد داخل السجون الحوامل، والأطفال، يجب الإفراج بشكل عاجل عمن لا يوجد خطر من هروبهم".

وازداد عدد المعتقلين في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز المزعومة 2016، حيث نفذت السلطات حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف من المدنيين والعسكريين بتهمة المشاركة فيها.