شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا للمرة الأولى منذ تفشي الفيروس والان مع التفاصيل

الخميس 19 مارس 2020 أعلنت الصين، اليوم الخميس، 19/آذار/2020، أنها لا تستبعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي.

Advertisements وقالت، في بيان، إن احتمال تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لايزال قائما. وأكدت الصين اليوم عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا محليا للمرة الأولى منذ تفشي الفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا للمرة الأولى منذ تفشي الفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.