شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمني تُسقط "مسيَّرة" حوثية في جبهة المخدرة بمأرب والان مع التفاصيل

الخميس 19 مارس 2020 تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الخميس، 19/آذار/2020، من إسقاط طائرة مسيرة حوثية.

Advertisements وقالت مركز "سبأ الإعلامي" إن قوات الجيش أسقطت مسيرة حوثية في جبهة المخدرة غربي المحافظة. وتعد هذه ثاني طائرة حوثية يسقطها الجيش في مأرب خلال 24 ساعة.

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