شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “50” مصاب بـ”كورونا” كل ساعة ومصاب متوفى كل 10 دقائق في إيران والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:20 مساءً, 19 مارس 2020 م المناطق_الرياض كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية عن ان 50 شخصا في إيران يصابون بـ”كورونا” كل ساعة ويتوفى شخص واحد كل 10 دقائق.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة “کیانوش جهانپور”، الإيرانيين إلى أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار، وحثهم على “اتخاذ القرار بوعي بشأن السفر والتنقل والزيارات في عيد النوروز”.

أعلنت إيران، أمس الأربعاء، تسجيل 147 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا “COVID-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا في العالم إلى جانب الصين وإيطاليا وإسبانيا.

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