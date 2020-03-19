شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تسجل 110 حالات إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ماليزيا 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 900. وقالت وزارة الصحة إن معظم الحالات الجديدة مرتبط بتجمع ديني حضره نحو 16 ألف شخص في مسجد قرب كولالمبور

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