شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أن الحالات الست الجديدة المسجلة هي أربع حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وهم كويتيون وحالتان مخالطتان مرتبطتان بالسفر إلى المملكة المتحدة إحداهما لمواطن كويتي والثانية لمقيمة فلبينية.
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