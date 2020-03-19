شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: لا نستبعد اتخاذ قرار بإغلاق لندن والان نبدء بالتفاصيل

تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأن حكومته لا تستبعد اتخاذ قرار بإغلاق لندن في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية ، مشيرًا فيه إلى أن حكومته ستتخذ الإجراءات الصحيحة في الأوقات المناسبة وعند الضرورة بهدف الوقاية من الوباء وحماية الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وتقليل الخسائر والحد من المعاناة.

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