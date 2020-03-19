شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: لا نستبعد اتخاذ قرار بإغلاق لندن والان نبدء بالتفاصيل
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية ، مشيرًا فيه إلى أن حكومته ستتخذ الإجراءات الصحيحة في الأوقات المناسبة وعند الضرورة بهدف الوقاية من الوباء وحماية الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وتقليل الخسائر والحد من المعاناة.
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