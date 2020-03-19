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روسيا تسجل أول وفاة بكورونا  

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شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل أول وفاة بكورونا   والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت روسيا اليوم الخميس إن امرأة تبلغ من العمر 79 عاما توفيت بسبب الالتهاب الرئوي بعدما تأكدت إصابتها بفيروس كورونا وكانت تعاني من مشكلات صحية مزمنة، في أول حالة وفاة مؤكدة في روسيا بسبب الفيروس.

وسجلت روسيا 147 حالة إصابة بسبب فيروس كورونا.

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