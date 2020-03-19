شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تهون من تحذيرات "الموجة الثانية" لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

اعتبرعلماء وخبراء صحة صينيون أن المرحلة الأسوأ في حرب الصين على فيروس كورونا انقضت، وقللوا من أهمية تحذيرات من عودة الفيروس على نحو موسمي أو أن "موجة ثانية" أكثر فتكا قد تظهر في وقت لاحق هذا العام.

ومع استمرار انتشار الوباء في الخارج تأهب عدد متزايد من البلدان للسيناريو الأسوأ الذي يظل فيه فيروس (كوفيد-19) متفشيا حتى العام المقبل على أقرب تقدير.

لكن مستشارين طبيين في الصين عبروا عن ثقتهم في أن إجراءات الاحتواء الصارمة التي طبقتها بكين حققت ما يكفي لضمان إمكانية السيطرة التامة على التفشي، محليا على الأقل، في غضون أسابيع.

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وقالت تساو وي نائبة مدير قسم الأمراض المعدية في مستشفى بكينج يونيون التعليمية "بالنسبة لي لن تكون موجة ثانية من تفشي (كورونا)، على المستوى المحلي في الصين، مدعاة لقلق كبير".

وصرحت في إفادة أنه على الرغم من حاجة الصين لشهر آخر للحكم على الوضع بشكل نهائي فمن المتوقع أن تكون إجراءات الوقاية والمكافحة الراهنة كافية لإنهاء الوباء محليا.

وقال تشونغ نان شان كبير المستشارين الحكوميين الذي ساهم في رصد ومكافحة سارس في 2003 إن تفشي الوباء "قد ينتهي بحلول يونيو" إذا اتخذت بقية البلدان الإجراءات المطلوبة.