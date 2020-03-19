شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس كورونا يعمق الأزمة بين واشنطن وبكين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سلسلة من الاتهامات بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية، بدأت باتهام الأخيرة لأمريكا بتسببها في انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم؛ ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرد على الاتهامات، قائلا: إن الفيروس قادم من الصين؛ ما صعّد الأزمة بين البلدين، وفقا للعين.



كما خفضت واشنطن من عدد الصينيين المسموح لهم بالعمل لحساب وسائل إعلام صينية في أمريكا.

من جانبها ردت الصين بتسليم الأمريكيين لبطاقاتهم الصحفية؛ ما يعني طردهم من البلاد، بينما لم تنتهِ المعركة بين واشنطن وبكين على شرف كورونا.

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