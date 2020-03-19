شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020 متابعات_السعودية نيوز أعلنت روسيا، الخميس، عن تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها.

Advertisements وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن امرأة تبلغ من العمر 79 عاما توفيت بسبب الالتهاب الرئوي، بعدما تأكدت إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تعاني من مشكلات صحية مزمنة، في أول حالة وفاة مؤكدة في روسيا بسبب الفيروس. وسجلت روسيا 147 حالة إصابة بسبب فيروس كورونا.

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