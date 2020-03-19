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الصين تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا للمرة الأولى منذ تفشي الفيروس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

الصين تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا للمرة الأولى منذ تفشي الفيروس

متابعات_الخليج 365

أعلنت الصين، اليوم الخميس، 19/آذار/2020، أنها لا تستبعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي.

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وقالت، في بيان، إن احتمال تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لايزال قائما.

 

وأكدت الصين اليوم عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا محليا للمرة الأولى منذ تفشي الفيروس.

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