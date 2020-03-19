محلل سياسي : سياسات إيران أضرت بمواطنيها وأدت لإنتشار كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أكد محلل قناة 24 سعودي الفضائية، الدكتور، رامي خليفة العلي، أن سياسات إيران أضرت بمواطنيها وأدت إلى إنتشار وباء كورونا .



وأشار العلي، إلى أن سياسات إيران أضرت أيضا إقليمياً بالدول التي تخضع لهيمنتها مثل سوريا ولبنان والعراق .. منوهاً بإنه لا يعلم حتى الآن حجم إنتشار الوباء في تلك الدول .

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وقال أننا نشهد فشلاً صحياً في التعامل مع وباء كورونا بسبب هيمنة إيران في تلك المناطق .. مؤكداً أننا بحاجة إلى التعامل بعيداً عن الهيمنة لإعادة الإستقرار .

ويرى العلي أن ما تشهده تلك الدول حالياً يؤكد مخاطر الهيمنة الإيرانية عليها .