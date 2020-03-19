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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي : سياسات إيران أضرت بمواطنيها وأدت لإنتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أكد محلل قناة 24 سعودي الفضائية، الدكتور، رامي خليفة العلي، أن سياسات إيران أضرت بمواطنيها وأدت إلى إنتشار وباء كورونا .
وأشار العلي، إلى أن سياسات إيران أضرت أيضا إقليمياً بالدول التي تخضع لهيمنتها مثل سوريا ولبنان والعراق .. منوهاً بإنه لا يعلم حتى الآن حجم إنتشار الوباء في تلك الدول .
وقال أننا نشهد فشلاً صحياً في التعامل مع وباء كورونا بسبب هيمنة إيران في تلك المناطق .. مؤكداً أننا بحاجة إلى التعامل بعيداً عن الهيمنة لإعادة الإستقرار .
ويرى العلي أن ما تشهده تلك الدول حالياً يؤكد مخاطر الهيمنة الإيرانية عليها .
محلل قناة ٢٤ سعودي الفضائية د. رامي خليفة العلي في خبر وتحليل : إيران بسبب سياساتها أضرت داخلياً بمواطنيها وأدت لانتشار الوباء وأضرت إقليميا بالدول pic.twitter.com/H3mLSeSwsB #ايران— راضي الرياضي (@radireyadiunhg)
محلل قناة ٢٤ سعودي الفضائية د. رامي خليفة العلي في خبر وتحليل : إيران بسبب سياساتها أضرت داخلياً بمواطنيها وأدت لانتشار الوباء وأضرت إقليميا بالدول pic.twitter.com/H3mLSeSwsB #ايران— راضي الرياضي (@radireyadiunhg) March 19, 2020
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