شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكسيك تعلن أول وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 سجلت المكسيك، الخميس، أول حالة وفاة لشخص مصاب بفيروس كورونا الجديد.

Advertisements ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة المكسيكية قولها إن الشخص الذي تُوفي ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس منذ 9 مارس/آذار الجاري، مضيفة أنه مصاب أيضا بداء السكري. وسجلت المكسيك حتى الآن 118 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

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