النشرة: مدينة صيدا التزمت بالتعبئة العامة لليوم الرابع على التوالي

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان مدينة صيدا التزمت بالتعبئة العامة وحالة "الطوارىء الصحية" لليوم الرابع على التوالي، وقد اضيف الى اقفال المحال والمؤسسات والسوق التجاري، مرفأ المدينة القديم منه والجديد التزاما بقرار الحكومة اغلاق المعابر الجوية والبرية والبحرية.
واوضحت مصادر ملاحية لـ "النشرة" ان المرفأ لا يستقبل في استيراده اية مواد مستثناة من القرار لجهة المعدات الطبية او الغذائية وتتركز اعماله على تصدير الحديد واستقبال الخردة والعلف سابقا، مشيرة الى ان اخر باخرة غادرت الى مصر وهي محملة بالحديد.
في هذا الوقت، شهدت المدينة حركة خفيفة صباحا مع افتتاح محلات الصرفة والمصارف جزئيا، وغادر بعض المواطنين منازلهم للتزود بالمواد الغذائية والتموينية.
وسيرت القوى الامنية والشرطة البلدية، دوريات للتأكد من الاقفال التام، وسط دعوات لملازمة المنازل.
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